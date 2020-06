Fleire får skatteoppgjeret

I dag får 2,2 millionar lønstakarar og pensjonistar skatteoppgjeret sitt. Med det har over fire millionar fått skatteoppgjeret for 2019. Her i fylket har vel 134 000 skattytarar nesten 1,6 millionar kroner til gode, medan nesten 27 000 må betale tilsaman 450 millionar i restskatt.