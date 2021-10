Fleire får rehabilitering

Pengar frå ålesundaren Pål Eikrem gjer at fleire pasientar no får rehabilitering, skriv TV2. Eikrem hadde sjukdommen ALS, og før han døydde i fjor arrangerte han ein innsamlingsaksjon for ALS-sjuke. No gjer dette at ei pasientgruppe får dra på rehabilitering på ALS-senteret Rosenlund på Løten. Senteret blei ferdig i fjor, men så langt har ingen kommunar sendt pasientar dit.