Fleire er tilbake i arbeid

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er på veg ned etter å ha hatt ein kraftig auke på grunn av strenge tiltak. Om lag 11 600 står no utan arbeid her i fylket, og det er 2200 færre enn i mars. Talet på dei som er delvis arbeidsledig har gått noko opp. Direktør i Nav Møre og Romsdal, Stein Veland seier dette skuldast at enkelte bransjar byrjar å ta opp igjen aktiviteten. Totalt er det 8,4 prosent som står utan arbeid i fylket.