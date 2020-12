Fleire elevar i karantene

Talet på elevar ved Volda vidaregåande skule som er i karantene har økt frå 70 til 90 elevar. Også fire lærarar er satt i karantene. Det seier rektor Trond Hjelseth til NRK. Det har blitt påvist smitte hos ein elev som går i same klasse som den eleven som skulen meldte om laurdag, skriv Møre-Nytt. Det er altså to smittetilfelle i same klasse og difor er mange av nærkontaktane allereie i karantene.