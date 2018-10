Fleire ekspedisjonsskip frå Ulstein

Ulstein Design & Solutions skal utforme nok eit ekspedisjonsskip for SunStone Ships. I 2017 teikna Ulstein kontrakt om design- og utstyrskontrakt for eit X-bow-skip for reiarlaget. Kontrakten inneheldt også moglegheit for leveransar til ni skip i tillegg til det første. Det er den første av desse ni opsjonane som no er stadfesta.