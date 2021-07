Fleire bøtelagde for mobilbruk

Over 7900 personar i heile landet blei bødelagte for mobilbruk bak rattet i løpet av første halvår i år. 415 av desse blei bøtelagde i Møre og Romsdal politidistrikt. Det er ein auke i slike bøteleggingar, og det er også ein auke i talet på unge som er bøtelagde for mobilbruk bak rattet. Henrik Pettersen Sunde i Ung i Trafikken fryktar dessutan for store mørketal.