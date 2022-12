Fleire bilar involvert i ulykke

Naudetatane er på veg til ei trafikkulykke på riksveg 659 like ved Remmetunnelen i Haram. Ulykka skal ha skjedd utanfor tunnelen. Tre bilar er involvert i ulykka. Ein av bilane skal vere i brann, ifølge politiet. Dei opplyser at det ikkje skal vere personar i bilane no, men at nokre av dei som var i bilane skal vere skadd. Ifølge politiet er skadeomfanget ukjent. vegen er stengt som følge av ulykka.