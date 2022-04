Fleire bilar i ulukke

Det er fleire bilar innblanda i bilulukka på Batnfjordsøra i Gjemnes. Folk på staden kan sjå at ein bodbil, to vogntog og ein tankbil har meir eller mindre hamna utfor vegen. Det er uvisst om alle bilane er direkte involverte, eller om minst ein av bilane har hamna i grøfta som følgje av oppbremsing. Ein ambulanse forlèt staden med blålys om lag klokka 11.30. Eitt felt er no ope og trafikken blir dirigert forbi staden.