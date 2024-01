Flammar i Batnfjord

Brannvesenet rykka ut på melding om opne flammar frå terrenget like ved Høgsettunnelen i Batnfjord. Det viste seg å vere eit kvist-bål der grunneigar hadde kontroll. Brannvesenet melder at sjølv små bål er svært synlege, også på lange avstandar i mørket, og at umelde bål kan føre til unødvendige utrykkingar.