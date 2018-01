Fjord1 vann anbod

Fjord 1 AS har fått kontrakt for ferjesambanda Edøya – Sandvika, Arasvika – Hennset, Seivika – Tømmervåg og Kvanne – Rykkjem. Rutetilbodet blir forbetra med blant anna krav om to ferjer på Edøya-Sandvika, i tillegg til at det blir fleire avgangar i helgane på Seivika-Tømmervåg utover dagens nivå. Fjord1 AS har tilbydd den lågaste prisen og har full skår på miljøpoeng. Kontrakten inneber mellom anna ein omfattande reduksjon av CO2-utslepp og kontrakten byrjar 1. januar 2020.