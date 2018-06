Fjord1 stevner Norled for retten

Fjord1 stevner Norled for retten etter at de tapte kampen om å drive ferjesambandet mellom Festøya og Solavågen, skriver Sunnmørsposten. Fjord1s krav er at det blir en stopp i den videre prosessen med å tildele Norled retten til å trafikkere dette sambandet fra 2020, skriver avisen. Det er Fjord1 som i dag har kontrakten på ferjesambandet.