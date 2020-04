Fjord1 lettar på koronatiltak

Fjord1 avviklar råd til passasjerar om at ein bør sitte i køyretøyet under overfarten. Passasjerar kan bruke passasjersalongane som vanleg under føresetnad av at ein følgjer nasjonale føringar for avstand til andre. Dei siste seks vekene har reisande ikkje kunne handla om bord i Fjord1 sine fartøy. Driftsdirektør i Fjord1, Andrè Høyset presiserer at dei følgjer situasjonen tett, og at det ligg oppdaterte smittevernvurderingar til grunn for at selskapet no lettar på nokre av tiltaka. Innan 1. mai-helga vil Fjord1 vurdere å opne opp att sjølvbetente kioskar på fleire av dei store sambanda.