Fjord1 kan bli selt

Rothchild & Co. er engasjert til å marknadsføre Fjord1 overfor eventuelle kjøparar. Det skriv Vestlandsnytt som viser til Finansavisen. Dermed kan det føre til eit sal av ferjereiarlaget som er eigd av herøyselskapet Havila Holding (Sævik-familien) og amerikanske Vision Ridge Partners.

Per Sævik seier til avisa at årsaka til salet skriv seg frå det faktum at amerikanske Vision Ridge Partners ønsker ei prisvurdering av Fjord1. Han seier vidare at det kan tenkast at dette er rett tidspunkt å selje seg ut på, spesielt om prisen er rett.