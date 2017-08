Fjord1 godkjent for Oslo Børs

Fjord1 er godkjent for børsnotering. Det skriver Sunnmørsposten. Det var styret ved Oslo børs som i dag vedtok å ta aksjene i Fjord1 opp til notering. Per Sævik sier til Sunnmørsposten at det skal ringes inn tirsdag morgen klokka 9.