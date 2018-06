Fjord Cadenza og Grieg

Fjord Cadenza-festivalen fyller 25 år i år og skal rette fokuset mot nordiske verker – spesielt Edvard Grieg, skriv festivalen i ei pressemelding. Det skal for første gong spelast inn plater under festivalen, der ei av dei givast ut av den russiske fiolinisten Philippe Quint, som har vore nominert til to Grammy-prisar. I tillegg kjem blant andre Magne Fremmerlid, Jenny Langlo og May Britt Moser. Festivalen arrangerast både i Skodje, Ålesund, Stranda, Geiranger og Fosnavåg i august.