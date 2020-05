Fjord blir nasjonalpark-kommune

Miljødirektoratet har innvilget søknaden fra Fjord kommune om å bli nasjonalpark-kommune. Det betyr at den nye kommunen, som består av tidligere Stordal og Norddal kommuner, kan markedsføre seg under merkevaren Norges nasjonalparker. Direktoratet forventer at Fjord nå også bidrar til å Reinheimen nasjonalpark blir mer synlig og tilgjengelig.