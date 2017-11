Fjord 1 skal bygge 6 nye ferjer

Ferjereirarlaget Fjord1 skal bygge seks nye ferjer og bygge om fire for å innfri krava til alle anboda dei har vunne. Det betyr at reiarlaget kjem til å ha ferjer for 3,5 milliarder kroner under bygging dei neste to åra, skriv nett.no (krev innlogging)