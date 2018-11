Fjord 1 er tildelt kontrakt

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakt for ferjesambanda Eidsdal-Linge, Stranda-Liabygda, Hundeidvik-Festøy og Sæbø-Leknes-Standal-Trandal til Fjord1. Kaianlegga knytt til Eidsdal-Linge vil bli rusta opp slik at dei kan bli trafikkert av større ferjer. Kontrakten for indre Sunnmøre vil gjelde frå 1. januar 2020 og fram til 31. desember 2033. Kontrakten inneber ein omfattande reduksjon av både CO₂-utslepp og bruk av fossilt drivstoff for dei to ferjesambanda Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda når nye fartøy skal settast inn.