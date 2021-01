Fjernar lokale restriksjonar

Kriseleiinga i Kristiansund kommune opphevar strenge, lokale restriksjonar fordi smitten er under kontroll. Det betyr at blant anna at treningssenter og badeland kan halde ope. Det lokale vedtaket om maksgrense for gjestar med skjenkeløyve blir også fjerna, det same blir besøksforbodet på sjukeheimane. Kommunen går over til gul beredskap og fylgjer dei nasjonale anbefalingane.