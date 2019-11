Fjernar ikkje bompengar

Fleirtalet i fylkesutvalet seier nei til å fjerne bompengar på sidevegar i vedtatte bomprosjekt. Det betyr at dei meiner det framleis skal vere bompengar rundt Tresfjorden. Samferdselsministeren har varsla at departementet vurderer å ta bort bompengar på sidevegar.

Frp sine tre i fylkesutvalet vil fjerne bompengar på sidevegar, men meiner lastebilar framleis kan betale. Frps Anne Marie Fiksdal frykter ikkje at mange vil køyre rundt Tresfjorden, om bompengane blir fjerna der. No blir prisen frå nyttår for å køyre rundt Tresfjorden berre rundt 42 kroner og då vil ikkje mange ta den omvegen, trur Fiksdal.