Det er stor snøskredfare i Helgeland, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og både Nord- og Sør-Trøndelag søndag.

På Sæbø på Sunnmøre kryr det av turistar som drøymer om topptur i påska. Turistane har ofte bestilt tur til sunnmørsalpane eitt år i førevegen, men no er dei brattaste turane for farlege.

Fjellførar Sverre Hjelmeland har heilt andre planar for si turgruppe desse dagane.

– Det er ikkje ver og føre til å dra høgt til fjells. Vi drar heller på skitur i låglandet og fisketur. Det er ikkje ei dårleg løysing, sjølv om det er plan B, seier Hjelmeland.

Sverre Hjelmeland er fjellførar og er ofte på topptur med turistar. Foto: Sverre Hjelmeland

Alvorlege snøskredulukker

Gustav Pless ved snøskredvarslinga seier det er viktig å unngå terreng som er brattare enn 30 grader. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Det har gått fleire alvorlege snøskred dei siste dagane. Tre franske menn døydde i eit snøskred i Lyngen i Troms tidlegare denne veka. I Ørsta blei ein mann kritisk skadd og i Rauma slapp ein person unna med lettare skader.

Snøskredvarslinga seier at snøskredfaren er størst på Nordvestlandet no med mykje snø, vind og eit svakt snødekke. Dei ber folk om å unngå skredterreng.

– Vi anbefaler alle å halde seg godt unna skredterreng. Det er alt terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssoner under det, sier vaktleiar Gustav Pless i snøskredvarslinga.

I Troms og Finnmark har det lenge vore vedvarande svake lag. Dette vil vare gjennom heile påska.

Ber om hjelp til å spreie informasjon

Røde Kors seier at dette er den mest skredfarlege palmehelga på mange år. Dei oppmodar alle reiselivsaktørar til å bidra med å spreie informasjon på ulike språk til turistar om skredfaren.

– Vi har laga eit skriv som som til dømes hotell og overnattingsstader kan henge opp, seier nestleder Jarle Bjørge Øverland i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

Dei er bekymra for at turistar tar sjansar når dei legg ut på tur og blir tatt av skred.

Mannskap frå Lyngen Røde Kors ved skredområdet der tre personar omkom. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Fryktar ulukker utover påska

Fjellføraren på Sæbø er meir redd for kva som skal skje utover påska, enn han er i palmehelga. Veret er nemleg så dårleg at få legg ut på topptur no når skredfaren er størst. Med ei betring i veret utover påska, aukar talet på skiløparar på tur.

– Sjølv om skredfaren minkar, blir det fleire folk i fjellet og sjansen for at det skjer noko blir større, seier Hjelmeland. Han ser mykje folk som utset seg sjølv for unødvendig og høg risiko.

Han meiner reiselivet må slutte å marknadsføre Noreg som ein skitur med blå himmel og flott skiføre.

– I eit land som Noreg og Sunnmøre som er spesielt krevande bør ein ta meir ansvar for å marknadsføre det meir nyansert. Då kan ein ikkje invitere kven som helst, seier Hjelmeland.