Fiskesperre åpnet

Mandag åpnet fiskesperra i Driva. Dette til tross for at prosjektet enda ikke er helt ferdig, og lokalbefolkningen har kommet med bekymringsmeldinger. Til stede var blant annet Miljødirektoratet, som er ansvarlig for prosjektet, og ordfører i Sunndal, Ståle Refstie.