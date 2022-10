Fiskeskøyte med slagside

Brannvesenet i Vanylven er ute ved Åram ferjekai for å prøve å berge ei fiskeskøyte som ligg til kai med kraftig slagside. Brannvesenet opplyser til NRK at båten tek inn vatn og at dei prøver å berge den før den går under. Det skal ikkje ha vore nokon om bord i skøyta.