Fiskerstrand Verft har signert kontrakt

Fiskerstrand Verft har signert kontrakt med Nye Fanafjord AS, et datterselskap av Fjord1, for ombygging av bilfergen MF Fanafjord, melder Fiskerstrand Verft selv i en pressemelding.

– Som en følge av at fergen er solgt til kanadiske myndigheter, skal den nå gjennomgå en større ombygging med nødvendige tilpasninger for drift i kanadiske farvann, står det i pressemeldingen.