Fiskeriministeren i England

Fiskeriminister Harald T. Nesvik møtte i dag sin britiske kollega George Eustice i London. Nesvik seier uvissa rundt brexit er den store utfordringa no, og at det særleg er uvissa om når og korleis brexit kjem til å skje, som er største problemet for Noreg. EU-utmeldinga til britane kjem mellom anna til å påverke forhandlingane om fiskekvotane for neste år.