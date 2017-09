Fiskebåter kan få større lasterom

Regjeringen vil skape mer fleksibilitet for fiskebåteiere og foreslår å øke begrensningen for hvor store lasterommene i båtene kan være. Det betyr større båter. Onsdag sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en et forslag på høring om å endre bestemmelsen om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kubikkmeter.