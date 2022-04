Fiskebåt på grunn

Fiskebåten Nordsjø har i natt gått på grunn ved Lepsøya.

Grunnstøytinga har skjedd like ved Lepsøybrua, skriv Sunnmørsposten.

Mannskapet ventar på at det skal bli flo - slik at ein slepebåt kan hjelpe fiskebåten av grunn.