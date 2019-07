Redningshelikopter, redningsskøyte og los rykket sent mandag ettermiddag ut for å hjelpe en fisker etter at sjarken fikk slagside.

Hovedredningssentralen meldte like etter klokka 17.30 at fiskebåten hadde kantret, men opplyser like etter at båten har fått slagside på grunn av garnforskyving.

– Vi har ikke fått noe melding om at personen er skadd, sier Jan Lillebø ved HRS.

Måtte klatre opp på taket

Mannen måtte etter slagsiden klatre opp på styrehustaket. Siden har mannen ifølge HRS klart å rette opp båten noe slik at den nå ligger mer stabilt i sjøen.

Det er nordøstlig kuling i området.

– Det er klart at når han er så langt fra land og til havs så blir det en del sjø selvfølgelig, sier Lillebø.

Et sivilt fartøy var klokka 17:45 fremme ved sjarken og ligger stand by.

– Vi har mye bedre kontroll på denne situasjonen nå, sier Lillebø.

Behov for slepehjelp

I 18:10-tiden melder Hovedredningssentralen at redningshelikopteret er fremme ved sjarken og har fått kontrollert at båten flyter. Båten har motorstans og vil ha behov for slepehjelp. Los og redningsskøyta Erik Bye vil være fremme om kort tid og de vil slepe sjarken inn til land.

Like etter klokka 19 melder HRS at redningsskøyta Erik Bye har tatt fiskebåten på slep og at det er kontroll på situasjonen.

Fiskebåten vil bli slept til verksted.