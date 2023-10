Fiskebåt grunnstøytte

Politiet opplyser at dei har hjelpt hovudredningssentralen med å ordne opp etter at eit fiskefartøy grunnstøytte ved Vigrafjorden i Giske tidleg laurdag morgon. Båten er eskortert inn til hamn. – Det blir oppretta sak for å få avklart hendingsgangen, skriv politiet.