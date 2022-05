Fiskebåt blir slept til Tromsø

Fiskebåten «Harhaug 1» fra Sunnmøre slepes nå av Kystvakten. Båten med 22 personer om bord mista framdrift og strøm i Barentshavet etter en brann fredag, ifølge Fiskeribladet. Ingen skal ha blitt skadet i brannen.

– Kystvakten sleper båten nå, men så fort været tillater det så tar vi over slepet, sier reder og skipper Lars Jensen på «Borg Parat» til Sunnmørsposten. Planen til Kystvakten er å dra til Honningsvåg, og at slepebåten «Borg Parat» skal ta over og ta båten til Tromsø. Larsen forteller de 22 personene blir godt tatt vare på, men det er verken lys eller varme om bord.