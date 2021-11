Trålaren Ramoen frå Sunnmøre ligg på Sørbakken ved Bjørnøya og fiskar torsk og hyse saman med resten av fiskeflåten. Rundt 600–700 fiskarar er i same området, i grensa mellom Barentshavet og Norskehavet.

No skaper ein rakett frå franske styresmakter trøbbel for fisket. I 10 dagar, frå 16- 26. november, blir havområdet periodevis stengt fordi det kan kome nedfall frå ein rakett.

Det er berre få dagar sidan overvakingstenesta til Fiskeridirektoratet kom med rakett-varselet.

For skipper på Ramoen, Lasse Sætre, kjennest det uverkeleg.

– Eg måtte lese det to gongar for å tru på det. Ikkje var det 1. april heller, seier Sætre.

Han forklarar at dei må vere der fisken er og kan ikkje flytte seg og starte leiting etter ny fisk.

– Det har vore ein trasig haust og når det først dukkar opp torsk, må vi nesten vere der og ta den, seier Sætre.

Om lag 30 båtar ligg i området og fiskar. Foto: privat

– Båtane taper pengar

Organisasjonen Fiskebåt meiner at dette får store økonomiske konsekvensar for fiskeflåten.

– Visst flåten må ut av området i 10 dagar kjem dei på etterskot med fisket. Dei vil tape pengar dersom dei må fiske i eit område med mindre fisk, seier Tor Are Vaskinn i organisasjonen Fiskebåt.

Han er kritisk til at dei får så lite informasjon om det som skal skje. Sjølv om dei har fått opplysningar om at området berre er stengt eit par timar kvar dag, har organisasjonen oppfatta at ingen kan vere der i det tidsrommet. For båtane er det uaktuelt for å flytte seg fram og tilbake kvar dag. Vaskinn saknar også informasjon om kva som skal falle ned og nøyaktig kvar det skal skje.

Fiskebåt hevdar at øvinga er i strid med Havrettskonvensjonen fordi den ikkje tek omsyn til fiskeriinteressene.

Ifylgje Fiskeribladet, som først fortalde om saka, har også Luftfartstilsynet vedteke at området er midlertidig fareområde.

Nærings- og fiskeridepartementet seier til NRK at dei ikkje har høve til å kommentere saka torsdag.

Skaper uro blant mannskapet

Skipper Joachim Valderhaug meiner at ein rakett kan skytast opp andre plassar enn der fisken er. Foto: privat

Også skipper på båten Havstrand, Joachim Valderhaug, er kritisk.

– Her skal vi tene til livets opphald og vi har mykje att på kvoten. Det er eit tradisjonelt fiskefelt no før jul, seier skipperen. Han forstår ikkje kven som har gitt løyve til rakettoppskytinga og meiner heile situasjonen er eit uromoment for mannskapet.

– Fisken har eit vandringsmønster, men ein rakett kan ein vel skyte dit ein vil, seier Valderhaug.