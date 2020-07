First-hotell i Ålesund får ny eier

First Hotel Atlantica i Ålesund overtas av Host Hoteleiendom AS, etter at hotellkonsernet Maribel gikk konkurs i midten av juli. Det skriver Dagens Næringsliv og E24. Eiendomskonsernet Host tar også over First-hotellene i Oslo og Lillehammer, og det er foreløpig uvisst hva som skjer med hotellene i Bergen og Hamar.