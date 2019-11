Firemålsseier for Kristiansund

Kristiansund vant komfortabelt over Sarpsborg 08 på hjemmebane søndag kveld. Hjemmelaget tok en tidlig ledelse og så seg aldri tilbake. Jesper Isaksen, Christoffer Aasbak og Sondre Sørli sto for scoringene. Kampen var den sjette strake på hjemmebane uten tap for mannskapet til Christian Michelsen.