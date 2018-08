Fire vil ha ferjedrifta i Romsdal

Fire reiarlag har meldt seg på konkurransen om å drive ferjene i dei fire fylkesvegferjesambanda i Romsdalen, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. Dei fire tilbydarane er Boreal Sjø AS, Fjord 1 AS, Norled AS og Torghatten Trafikkselskap AS. Kontrakten gjeld sambanda Aukra–Hollingsholmen, Molde ­- Sekken, Solholmen–Mordalsvågen og Åfarnes–Sølsnes, og omfattar perioden frå 1. januar 2020 og ut året 2033. Kontraktprisane i tilboda er frå om lag 2,250 mrd. kroner til 2,8 mrd. kroner.–Vi vil no starte arbeidet med å behandle tilboda. Det er venta at kontrakt blir tildelt i september, seier samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.