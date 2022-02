Fire til sjukehus etter ulykke

To bilar kolliderte på Bruhagen i Averøy i 03.00-tida i natt. Det var totalt seks personar i bilane og fire av desse blei sendt til sjukehuset i Kristiansund for sjekk. Ifølge politiet er det ikkje meldt om alvorleg personskade. Det er så langt ikkje klart kva som er årsaka til ulykka. Politiet opplyser at ulykka skal ha skjedd i låg hastigheit.