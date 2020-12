Fire til legevakt etter ulykke

Det har vært en trafikkulykke på Søndre Halåsveg i Eide. Tre biler og seks personer er involvert. Politiet sier det er snakk om en påkjørsel bakfra. Nødetatene er på stedet og det skal ikke være alvorlige personskader. To voksne og to barn er kjørt legevakt for sjekk. Føreren av den bakerste bilen er mistenkt for ruskjøring og førerkortet er beslaglagt.