Fire taxier omringet pirattaxi i fart

Da taxisjåfører i Ålesund fikk kjennskap til at en utenlandsk bil drev persontransport lørdag, bestemte flere seg for å ta saken i egne hender.

Ifølge operasjonsleder i politiet, Arild Reite, la fire taxier seg rundt bilen i fart og sperret den inne, før de stoppet den. I bilen satt to utenlandske turister.

– Det opplevdes dramatisk for passasjerene at de ble sperret inne under fart på gata, sier Reite.

– Stor frustrasjon

Styremedlem i Norges Taxiforbund, Trond Hansen, var en av taxisjåførene som stoppet bilen.

Trond Hansen er styreformann i Ålesund taxi og styremedlem i Norges Taxiforbund. Foto: Marius André Jenssen Stenberg

– Innenfor transportnæringa her i området så er det en stor frustrasjon at det er mange utenlandske og norske selskaper som kommer hit med biler og kjører lokaltransport i området uten løyve, sier Hansen.

Hansen hevder at de gjentatte ganger har kontaktet politiet for å varsle om ulovlig persontransport, uten at politiet reagerer.

– Så da vi fikk kjennskap til denne bilen i dag, så bestemte vi oss for at vi skulle stoppe den og kontakte politiet.

Bilen kjørte rundt på utenlandske turister og taxisjåførene fikk vite av en guide hvor de var på vei. Fire taxier la seg derfor rundt bilen i fart, og stoppet den.

– Vi hadde en bil som lå foran og slakket ned farta slik at han var nødt til å stoppe, sier Hansen.

Han avviser at de kunne skapt en trafikkfarlig situasjon.

– Vi som gjorde det var på telefon med hverandre og vi hadde god kontroll med hvordan trafikken var. De burde heller ikke ha følt seg truet. Det sto klart og tydelig «taxi» på taket og alle sjåførene hadde uniformer, sier Hansen.

Mener de har loven på sin side

Etter at de stoppet bilen gikk de bort og pratet med sjåføren før de tilkalte politiet.

– Alt var i en rolig tone. Vi gjorde oppmerksom på at vi hadde stoppet han på grunn av manglende løyve, og at politiet var underveis, sier Hansen.

Han mener de hadde rett til å stoppe sjåføren og viser til straffeprosesslovens paragraf 173. Den paragrafen sier at «den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen».

– Vi fulgte lovens bokstav som sier at vi har rett til å gjøre dette. I frustrasjon over at politiet ikke griper inn, så valgte vi å gripe inn selv.

Vurderer om taxisjåførene gikk for langt

Sjåføren som ble stoppet av taxisjåførene hadde ikke løyve og vil bli anmeldt for ulovlig persontransport. Nå vurderer politiet om saken får etterspill også for taxisjåførene.

– Det blir vurdert om de har gått for langt i å stoppe denne bilen, sier operasjonsleder i politiet, Arild Reite.

Han sier at politiet nå må undersøke saken nærmere.

– En jurist må vurdere dette når de involverte får forklart seg, sier han.

Hansen frykter ikke en straffereaksjon.

– Vi har gjort det vi har gjort, og vi skal nok koble inn det som trengs av advokater fra vår side i forhold til straffereaksjon, sier han.