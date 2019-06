Fire tatt for ruskøyring

Ein mann i 40-åra blei stoppa natt til sundag og meldt for påverka køyring i Vegsund, og mista førarkortet. Ei dame i 40-åra er meldt for det same ved Stokkan i Halsa, samt for å ikkje ha sagt frå om trafikkuhell. I Ålesund nær Ellingsøytunnelen blei også ein mann i 40-åra tatt, og blir sikta for ruskøyring. Ein Mopedførar på 17 år i Herøy er blei også meldt for å ha køyrt påverka.