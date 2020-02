Fire stadlege klinikksjefar

Frå 1. mars får sjukehusa i Møre og Romsdal nye stadlege klinikksjefar. Dei konstituerte klinikksjefane som får ansvaret for fagområda akuttbehandling, medisin og kirurgi på kvart sitt sjukehus er Åge Austheim for Kristiansund sjukehus, Georg Johnsen for Molde sjukehus, Elisabeth Siebke for Ålesund sjukehus og Knut Nautvik for Volda sjukehus. Det opplyser Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.