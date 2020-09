Fire skuleklassar sett i karantene

Sykkylven kommune skriv i ei pressemelding at ein mann busett i kommunen har testa positivt for koronavirus. Det melder Sunnmørsposten. Mannen har arbeidsstad i Ålesund og kommunen der har ansvar for smittesporing i høve arbeidsstaden. Mannen er i heimeisolasjon og nærkontaktar er sett i karantene. I tillegg er fire klasser ved Sykkylven vidaregåande skule er sett i karantene som ein del av smittearbeidet.