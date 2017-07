Fire priser til Geiranger Sjokolade

Geiranger høstet internasjonal anerkjennelse da de mottok tre sølv og en bronse under prisutdelingen av Academy of Chocolate Awards 2017 i London i går kveld. Her ved daglig leder Bengt Dahlgren, formann i Academy of Chocolate, Sara Jayne Stanes, og forfatter og matkritiker, Simon Parkes.