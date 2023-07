Fire personer siktet etter slåsskamp i tunnel

Politiet har siktet fire personer etter slåsskampen i Fannefjordtunnelen i Molde tirsdag. Det skriver Romsdals Budstikke.

Tirsdag ettermiddag meldte politiet at tunnelen var stengt grunnet en ordenshendelse. Nå sier politiet til avisa at fire menn i 20- og 30-årsalderen er siktet for vold, trusler og heleri. Politiet har også beslaglagt et betydelig pengeløp, ifølge Romsdals Budstikke.

Bakgrunnen for konflikten mellom mennene er foreløpig ikke kjent. Politier sier til avisa at alle er blitt avhørt i dag, og vil bli løslatt i løpet av dagen - fordi politiet ikke mener det er fare for bevisforspillelse i saken.