Fire nye smittede i Kristiansund

Kristiansund kommune har fått melding om fire nye koronasmittetilfeller. Tre av disse er nærkontakter av gårsdagens tilfelle. Smittesporing så langt har vist 16 nye nærkontakter. Det siste tilfellet er en fullvaksinert person som har kjent innenlands smittevei fra annen by. Her er det kun en nærkontakt i smittekarantene. Kommuneoverlege Askill Sandvik sier at dette var en forventet utvikling. – Det er rimelig kontroll på dette, men fortsatt et visst potensiale for videresmitte, sier Sandvik.