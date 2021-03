Fire nye smitta i Ålesund

Ålesund kommune fekk i går kveld påvist fire nye tilfelle av covid-19. Som følge av tre av dei nye tilfella vart to klasser ved Aspøy barneskule halden heime i dag. Kipervika legekontor vil også halde stengt, fordi to tilsette har testa positivt. Dei skal ha hatt lite kontakt med pasientar, melder kommunen. Alle dei som fekk påvist smitte i går var allereie i karantene. Kommuneoverlegen er bekymra over auka smittetal.