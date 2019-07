Fire nye år for Michelsen

Christian Michelsen har i dag sigert kontrakt med KBK for fire nye år. Michelsen sier han elsker å være trener for klubben. Sportslig leder Kenneth Leren karakteriserer Michelsen som norges beste trener og

mener han har mye av æren for klubbens suksess de siste åra.

KBK skal spille soste kamp før ferien hjemme mot Lillestrøm i morgen.