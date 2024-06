Fire mista førarkortet

Politiet i Møre og Romsdal har hatt fire fartskontrollar natt til søndag.

I Molde fekk ein person beslaglagt førarkortet i samband med fartskontroll i 60 sone på Fannefjordsvegen. Det var ein lett motorsykkel som blei målt til 96 km/t, opplyser politiet.

UP hadde også fartskontroll i ei 70 sone på Rødstrandvegen i Molde. Høgste fart var målt til 110 kilometer i timen, og politiet beslagla førarkortet. I tillegg fekk to personar førelegg etter å ha køyrt for fort.

I Averøy hadde UP fartskontroll i ei 60-sone på Bådalsvegen. Høgste fart var 102 kilometer i timen, og førarkortet vart beslaglagt. To personar fekk førelegg.

Litt tidlegare på natta var det fartskontroll i ei 80-sone på Fannefjordvegen ved Hesthagen. Her mista ein førarkortet etter å ha køyrt i 126 kilometer i timen i 80-sona. To fekk førelegg.