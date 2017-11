To ålesundere i 40- og 50-årene er blant de tiltalte. De to andre har utenlandsk statsborgerskap, ifølge Sunnmørsposten.

Ifølge tiltalen skal planleggingen ha pågått i perioden desember 2015 til mars 2016. 14. mars 2016 skal narkotikaen ha blitt fraktet over grensa ved Svinesund gjemt i et utenlandskregistrert vogntog som de to utenlandske statsborgerne kjørte. Narkotikaen skal så ha blitt kjørt til en by på Østlandet, der en av de tiltalte skal ha tatt imot partiet og lastet det over i en personbil.

Alle fire er i tillegg tiltalt for å ha fraktet store mengder hasj rundt omkring i Oslo-området. Mannen i 50-årene er også tiltalt for heleri. Han skal ha oppbevart 881.800 kroner i en leilighet i Oslo. Pengene skal ha kommet fra kriminell virksomhet.

Mannen i 40-årene sier gjennom sin advokat at han ikke har deltatt i innførselen av stoff og vil erklære seg uskyldig i hovedposten i tiltalen. Forsvareren til mannen i 50-årene vil ikke uttale seg om saken før den er i gang.

Det er satt av en måned til behandling av saken.