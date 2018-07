Fire menn dømde for valdtekt med whiskyflaske – no får dei lange fengselsstraffer

Det var stort politioppbod då dei involverte forklarte seg i Romsdal tingrett for to veker sidan. Fleire av dei er tidlegare dømde i alvorlege narkotika- og valdssaker, den siste berre dagar før den grove valdtektssaka starta.

No er alle fem dømde til lange fengselsstraffer, den mest aktive valdsutøvaren må i fengsel i 7 1/2 år.

I dommen kjem det fram at fire av dei fem tiltalte var i lag om å tvinge ein 24 år gamal

Bistandsadvokat Tone Agnes Norderval seier klienten hennar meiner dommen er korrekt. Han håper o at han slepp nye rundar i retten. Foto: Synnøve Hole

mann til å valdta seg sjølv med ei flaske. Dei fem veksla på å feste og mishandle han.

Sistemann forlet staden før valdtekta, og er dømd for å ha reist frå kameraten utan å hjelpe han.

– Klienten min meiner dommen er rett og god, og han håper at det ikkje blir anke og nye rettsrundar. Det har vore svært belastande å fortelje om det som har skjedd. Han ønskjer å kome seg vidare, seier bistandsadvokat Tone Agnes Norderval.

Vurderer anke

Advokat Tom Barth-Hofstad forsvarar han som er rekna for å vere ein av hovudmennene, og som fekk 6 1/2 års fengsel. Han seier dommen er for strengt, men at dei førebels ikkje har bestemt seg for å anke.

Advokat Tom Barth-Hofstad seier det kan bli aktuelt å anke dommen etter at hans klient fekk 6 1/2 års fengsel for mishandling og drapstruslar. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Det vil kunne vere aktuelt, vi er ikkje ferdige med vurderinga. Vi må sjå på ulempene både for han, familien hans og for så vidt også fornærma, seier Barth-Hofstad.

Slo alarm på legevakta

Det var helsepersonell på legevakta i Ålesund som slo alarm då den forslåtte mannen blei køyrt dit av mor si i romjula i forfjor.

Mor til den fornærma mannen køyrde han hit til legevakta i romjula i fjor. Der slo dei alarm. Men det gjekk lang tid før mannen torde å fortelje kva han hadde blitt utsett for. Foto: Remi Sagen / NRK

Mannen turte ikkje å fortelje til politiet kva som hadde skjedd. Først då ein av dei som hadde vore med på valden sjølv blei trua på livet av ein av dei andre, la han korta på bordet og fortalde kva han hadde vore med på. Dermed blei saka rulla opp.

Statsadvokat Jogeir Nogva omtalte saka som svært spesiell, då han var aktor i slutten av juni.

Blei straffa hardt for løgn

I retten kom det fram at fleire av dei involverte tilhøyrde eit lukka og berykta klubbmiljø i Romsdal, som driv på kanten av lovverket. Mannen som er fornærma i saka var narkoman med gjeld og hadde nettopp fått innpass i klubben. Men han fall raskt i unåde då han laug om gjelda si, og oppgjeret frå klubbleiinga kjem han truleg til å huske resten av livet.

Fem menn har fått lange fengselsstraffer etter å ha mishandla ein 24 år gamal sunnmørsmann i jula i forfjor. Foto: Synnøve Hole

Ifølgje dommen blei han henta til klubben ein kveld, og halden fange der til morgon etter medan han blei mishandla på det grovaste. Han blei trua til å slå seg sjølv med ein hammar og etter kvart også til å valdta seg sjølv med ei flaske framfor dei andre.

Under rettssaka møtte han ikkje opp i rettssalen der dei fem tiltalte sat, men forklarte seg via telefon frå ein hemmeleg stad.

Kan bli anka

Riksadvokaten har tatt ut deler av tiltalen, og fire av dei fem er no dømde etter § 293 i Straffelova om særleg smertefull eller krenkande valdtekt. Det har ikkje lukkast NRK å få

Det var mange politifolk på plass under rettssaka i Romsdal tingrett i slutten av månaden. Fleire av dei fem som no er dømde, har fleire grove narkotika- og valdsdommar bak seg. Foto: Synnøve Hole / NRK

kontakt med alle forsvararane, og det er ikkje klart endå om dommen blir anka.

Les også: