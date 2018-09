Fire kjempar om å bygge mediehus

Onsdag 12. september opna Statsbygg ved prosjektleiar Tore Berg ei utstilling i Berte Kanutte-huset som viser dei innkomne forslaga til nytt mediehus ved høgskulen. Det skriv høgskulen på sine nettsider. Det er Veidekke og arkitektgruppa Lille Frøen, K. Norang AS/PEAB og Link arkitektur, HENT AS og MAD arkitektar og Oslo Works og HS Bygg AS og HLM arkitektur som konkurrerer om å få bygge det nye mediehuset. Sjå alle løysingsforslaga i detalj her.