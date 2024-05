Fire har omkommet i trafikken så langt i år

Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, er bekymret over at det så langt i år har vært fem dødsulykker i Østfold, at fire har omkommet i Møre og Romsdal og at tre personer har mistet livet på veiene i Buskerud.

Hun sier videre at sommeren tradisjonelt er den tiden man ser flest alvorlige ulykker.

– Folk har en tendens til å tråkke litt hardere på gasspedalen om sommeren, og det er også mange forbikjøringer. Det kan få fatale konsekvenser. Hvis ingen kjører over fartsgrensen og holder plassen sin i køen, kan vi redde liv. Man sparer så lite på å kjøre forbi, sier hun i en pressemelding.